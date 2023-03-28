Ülkemizin her yeri sevilerek geziliyor. Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Konya Ereğli Belediyesi hangi partiden? Konya Ereğli Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? soruları aratılıyor. Peki, Konya Ereğli Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Konya Ereğli Belediyesi hangi parti? İşte detaylar...

Konya Ereğli Belediyesi hangi partiden? sorusu merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Konya Ereğli Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Konya Ereğli Belediyesi hangi parti? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Konya Ereğli Belediye Başkanı görevini Hüseyin OPRUKÇU yapmaktadır.

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN OPRUKÇU KİMDİR?

Konya Ereğli Belediyesi resmi internet sitesinde yer alan biyografi şöyle;

"Sn.Hüseyin OPRUKÇU 1958 EREĞLİ doğumlu olup,

İlköğretim ve ortaöğretimini EREĞLİ ilçemizde tamamlayan Sn.Hüseyin OPRUKÇU İvriz Öğretmen Lisesi mezunudur.

Üniversite eğitimini Ankara'da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlandıktan sonra, aynı üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsün de Kamu Yönetimi dalında yüksek lisansını tamamlamıştır.

İş hayatına Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmetler personeli olarak başladıktan sonra, Kamu İşverenleri Sendikasında Uzman olarak devam etmiştir.

Etibank Genel Müdürlüğünde kamu hizmeti ve görevlerinde bulunan Sn.OPRUKÇU bu kurumda müfettiş yardımcısı, müfettiş, başmüfettiş ve Teftiş Kurulu Başkanı görevlerini ifa etmiştir.

2009 yerel seçimlerinde Ereğlimiz de Belediye Başkanı görevini başarıyla 2014 yılına kadar sürdürmüştür.

Belediyecilik hizmet ve çalışmalarına Adana Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcısı ve ASKİ Genel Müdürü olarak sürdürmüştür.

Tüm bu bilgi, birikim ve tecrübeleriyle Ereğli'ye layık olduğu hizmetin devamı için tekrar Belediye Başkanı olarak 31 Mart 2019 te Ereğli Belediye Başkanı Seçildi.

Sn. Hüseyin OPRUKÇU Evli ve 2 çocuk babasıdır."