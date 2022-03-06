Konya elektrik kesintisi! 6 Mart Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

KONYA (Haberler.com) - Konya elektrik kesintisi listesi ve MEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Mart Pazar günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KONYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

06.03.2022 22:00 - 07.03.2022 08:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA SELÇUKLU İHSANİYE MAHALLESİ ALAADDİN Bulvarı

06.03.2022 10:00 - 06.03.2022 18:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59404. Sokak

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59405. Sokak

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59407. Sokak

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59408. Sokak

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ 59417. Sokak

KONYA BOZKIR KAYACILAR MAHALLESİ KAYACILAR Caddesi

06.03.2022 22:00 - 07.03.2022 08:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA MERAMALAADDİN Bulvarı

KONYA MERAMMİMAR MUZAFFER Caddesi

KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ ALAADDİN Bulvarı

KONYA MERAM SAHİBATA MAHALLESİ MİMAR MUZAFFER Caddesi

06.03.2022 13:00 - 06.03.2022 15:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile

KONYA KARATAY FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ 10601. Sokak

KONYA KARATAY FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ 10602. Sokak

06.03.2022 13:00 - 06.03.2022 17:00 tarihleri arasında 3.Şahıs Çalışması nedeni ile

KONYA KARATAY FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ 10604. Sokak

06.03.2022 10:00 - 06.03.2022 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA SEYDİŞEHİR DEĞİRMENCİ MAHALLESİ 152892. Sokak

KONYA SEYDİŞEHİR DEĞİRMENCİ MAHALLESİ ANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi

KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ 154102. Sokak

KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ 154103. Sokak

KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ 154104. Sokak

KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ 154105. Sokak

KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ 154106. Sokak

KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ 154107. Sokak

KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ 154108. Sokak

KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ 154109. Sokak

KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ 154113. Sokak

KONYA SEYDİŞEHİR STAT MAHALLESİ ANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi

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