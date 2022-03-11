Konya elektrik kesintisi! 11 Mart Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

KONYA (Haberler.com) - Konya elektrik kesintisi listesi ve MEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Mart Cuma günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KONYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

11.03.2022 10:00 - 11.03.2022 11:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESİ 17479. Sokak

KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESİ 17485. Sokak

KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESİ BERİKA Sokak

KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESİ DEMİREĞER Sokak

KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESİ FADIL Sokak

KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESİ GÜRBAŞAK Sokak

KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESİ OBABAŞI Sokak

KONYA MERAM HATIP MAHALLESİ AKDES Sokak

11.03.2022 14:00 - 11.03.2022 17:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ ANAFARTALAR Sokak

KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ ARAPLAR Caddesi

KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ BORNOVA Sokak

KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ CİZRELİ Sokak

KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ ERİŞMİŞ Sokak

KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ HACI HASANBAŞI Caddesi

KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ HAYDARPAŞA Sokak

KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ SEYYAT HAMZA Sokak

KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ ÜSTADEN Sokak

KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ YÜCEKÖY Sokak

11.03.2022 09:30 - 11.03.2022 16:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA KULU TUZYAKA MAHALLESİ 141289. Sokak

KONYA KULU TUZYAKA MAHALLESİ 141296. Sokak

KONYA KULU TUZYAKA MAHALLESİ 141297. Sokak

KONYA KULU TUZYAKA MAHALLESİ 141298. Sokak

KONYA KULU TUZYAKA MAHALLESİ 141299. Sokak

KONYA KULU TUZYAKA MAHALLESİ 141300. Sokak

KONYA KULU TUZYAKA MAHALLESİ 141301. Sokak

KONYA KULU TUZYAKA MAHALLESİ 141302. Sokak

12.03.2022 10:00 - 12.03.2022 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA BOZKIR AYDINKIŞLA MAHALLESİ 58202. Sokak

KONYA BOZKIR AYDINKIŞLA MAHALLESİ 58203. Sokak

KONYA BOZKIR AYDINKIŞLA MAHALLESİ 58209. Sokak

KONYA BOZKIR AYDINKIŞLA MAHALLESİ 58211. Sokak

KONYA BOZKIR AYDINKIŞLA MAHALLESİ 58212. Sokak

KONYA BOZKIR AYDINKIŞLA MAHALLESİ AYDINKIŞLA Caddesi

KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58551. Sokak

KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58552. Sokak

KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58553. Sokak

KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58554. Sokak

KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58555. Sokak

KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58556. Sokak

KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58557. Sokak

KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58558. Sokak

KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58559. Sokak

KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58560. Sokak

KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58561. Sokak

KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58562. Sokak

KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ YOLÖREN KARAYAHYA Caddesi

KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58752. Sokak

KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58753. Sokak

KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58754. Sokak

KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58756. Sokak

KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58757. Sokak

KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58758. Sokak

KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58759. Sokak

KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58760. Sokak

KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58761. Sokak

KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58762. Sokak

KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58764. Sokak

KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58765. Sokak

KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58767. Sokak

KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58769. Sokak

KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ KUŞCA Caddesi

KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58851. Sokak

KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58852. Sokak

KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58853. Sokak

KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58854. Sokak

KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58855. Sokak

KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58856. Sokak

KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58857. Sokak

KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58858. Sokak

KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58859. Sokak

KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58860. Sokak

KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58861. Sokak

KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58863. Sokak

KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58865. Sokak

KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58866. Sokak

KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ PINARCIK Caddesi

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