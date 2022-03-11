Konya elektrik kesintisi! 11 Mart Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 11 Mart Cuma günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 11 Mart'ta Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…
KONYA (Haberler.com) - Konya elektrik kesintisi listesi ve MEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Mart Cuma günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
KONYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
11.03.2022 10:00 - 11.03.2022 11:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESİ 17479. Sokak
KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESİ 17485. Sokak
KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESİ BERİKA Sokak
KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESİ DEMİREĞER Sokak
KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESİ FADIL Sokak
KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESİ GÜRBAŞAK Sokak
KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESİ OBABAŞI Sokak
KONYA MERAM HATIP MAHALLESİ AKDES Sokak
11.03.2022 14:00 - 11.03.2022 17:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ ANAFARTALAR Sokak
KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ ARAPLAR Caddesi
KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ BORNOVA Sokak
KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ CİZRELİ Sokak
KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ ERİŞMİŞ Sokak
KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ HACI HASANBAŞI Caddesi
KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ HAYDARPAŞA Sokak
KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ SEYYAT HAMZA Sokak
KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ ÜSTADEN Sokak
KONYA KARATAY NAKİPOĞLU MAHALLESİ YÜCEKÖY Sokak
11.03.2022 09:30 - 11.03.2022 16:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA KULU TUZYAKA MAHALLESİ 141289. Sokak
KONYA KULU TUZYAKA MAHALLESİ 141296. Sokak
KONYA KULU TUZYAKA MAHALLESİ 141297. Sokak
KONYA KULU TUZYAKA MAHALLESİ 141298. Sokak
KONYA KULU TUZYAKA MAHALLESİ 141299. Sokak
KONYA KULU TUZYAKA MAHALLESİ 141300. Sokak
KONYA KULU TUZYAKA MAHALLESİ 141301. Sokak
KONYA KULU TUZYAKA MAHALLESİ 141302. Sokak
12.03.2022 10:00 - 12.03.2022 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA BOZKIR AYDINKIŞLA MAHALLESİ 58202. Sokak
KONYA BOZKIR AYDINKIŞLA MAHALLESİ 58203. Sokak
KONYA BOZKIR AYDINKIŞLA MAHALLESİ 58209. Sokak
KONYA BOZKIR AYDINKIŞLA MAHALLESİ 58211. Sokak
KONYA BOZKIR AYDINKIŞLA MAHALLESİ 58212. Sokak
KONYA BOZKIR AYDINKIŞLA MAHALLESİ AYDINKIŞLA Caddesi
KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58551. Sokak
KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58552. Sokak
KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58553. Sokak
KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58554. Sokak
KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58555. Sokak
KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58556. Sokak
KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58557. Sokak
KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58558. Sokak
KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58559. Sokak
KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58560. Sokak
KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58561. Sokak
KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58562. Sokak
KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ YOLÖREN KARAYAHYA Caddesi
KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58752. Sokak
KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58753. Sokak
KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58754. Sokak
KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58756. Sokak
KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58757. Sokak
KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58758. Sokak
KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58759. Sokak
KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58760. Sokak
KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58761. Sokak
KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58762. Sokak
KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58764. Sokak
KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58765. Sokak
KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58767. Sokak
KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ 58769. Sokak
KONYA BOZKIR KUŞCA MAHALLESİ KUŞCA Caddesi
KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58851. Sokak
KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58852. Sokak
KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58853. Sokak
KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58854. Sokak
KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58855. Sokak
KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58856. Sokak
KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58857. Sokak
KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58858. Sokak
KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58859. Sokak
KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58860. Sokak
KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58861. Sokak
KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58863. Sokak
KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58865. Sokak
KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ 58866. Sokak
KONYA BOZKIR PINARCIK MAHALLESİ PINARCIK Caddesi