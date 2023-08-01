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Konya depremi nerede, kaç şiddetinde oldu? 1 Ağustos 2023 Salı Konya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar, Konya depremi nerede, kaç şiddetinde oldu? 1 Ağustos 2023 Salı Konya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Konya'da deprem mi oldu? Konya depremi nerede yaşandı? Konya'daki deprem artçı deprem mi? İşte detaylar...

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi 1 Ağustos Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Konya'da deprem mi oldu? Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Konya depremi hangi ilçede ve köyde oldu? İşte ayrıntılar...

Konya'da bugün 1 Ağustos 2023 Salı günü saat 18:06 sularında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Selçuklu ilçesi olarak belirlendi.

Konya depremi nerede, kaç şiddetinde oldu? 1 Ağustos 2023 Salı Konya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

AFAD Deprem paylaşımı:

Büyüklük:5.0 (Mw)

Yer:Selçuklu (Konya)

Tarih:2023-08-01

Saat:18:06:51 TSİ

Enlem:38.068 N

Boylam:32.604 E

Derinlik:7.24 km

AFAD verilerine göre Konya'da bugün 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Konya Selçuklu olarak belirlendi.

Konya depremi nerede, kaç şiddetinde oldu? 1 Ağustos 2023 Salı Konya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Kandilli Rasathanesine göre depremin şiddeti 5.1 olarak ölçüldü.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

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