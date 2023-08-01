Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar, Konya depremi nerede, kaç şiddetinde oldu? 1 Ağustos 2023 Salı Konya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Konya'da deprem mi oldu? Konya depremi nerede yaşandı? Konya'daki deprem artçı deprem mi? İşte detaylar...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 1 Ağustos Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Konya'da deprem mi oldu? Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Konya depremi hangi ilçede ve köyde oldu? İşte ayrıntılar...

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU? (1 AĞUSTOS 2023 SALI)

Konya'da bugün 1 Ağustos 2023 Salı günü saat 18:06 sularında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Selçuklu ilçesi olarak belirlendi.

AFAD Deprem paylaşımı:

Büyüklük:5.0 (Mw)

Yer:Selçuklu (Konya)

Tarih:2023-08-01

Saat:18:06:51 TSİ

Enlem:38.068 N

Boylam:32.604 E

Derinlik:7.24 km

DEPREM MERKEZ ÜSSÜ NERESİ? KONYA DEPREMİ NEREDE OLDU, HANGİ İLÇE?

AFAD verilerine göre Konya'da bugün 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Konya Selçuklu olarak belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİNE GÖRE DEPREMİN ŞİDDETİ KAÇ?

Kandilli Rasathanesine göre depremin şiddeti 5.1 olarak ölçüldü.