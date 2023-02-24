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Konya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Konya'da deprem mi oldu? Konya deprem şiddeti ne?

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Konya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Konya'da deprem mi oldu? Konya deprem şiddeti ne?

Konya'da hissedilen büyüklükte bir deprem meydana gelmesinin ardından Konya deprem oldu mu ve Konya'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Konya deprem mi oldu? Az önce Konya'da deprem mi oldu? Konya deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

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Niğde kaç şiddetinde deprem oldu? Niğde deprem şiddeti ne? Niğde kaç büyüklüğünde deprem oldu?Niğde kaç şiddetinde deprem oldu? Niğde deprem şiddeti ne? Niğde kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Konya merkezinde gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Konya deprem mi oldu? Az önce Konya'da deprem mi oldu? Konya deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KONYA DEPREM Mİ OLDU?

Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

Konya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Konya'da deprem mi oldu? Konya deprem şiddeti ne?

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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