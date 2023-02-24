Konya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Konya'da deprem mi oldu? Konya deprem şiddeti ne?

Konya'da hissedilen büyüklükte bir deprem meydana gelmesinin ardından Konya deprem oldu mu ve Konya'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Konya deprem mi oldu? Az önce Konya'da deprem mi oldu? Konya deprem şiddeti ne? İşte detaylar...