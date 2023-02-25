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Konya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Konya depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Konya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Konya depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Konya deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Konya deprem ve AFAD Konya'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Konya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Konya depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Konya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Konya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Konya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Konya depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

KONYA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Konya'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Konya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Konya depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

KONYA SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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