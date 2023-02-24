AFAD ve Kandilli verilerine göre Konya deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Konya deprem ve AFAD Konya'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Konya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Konya depremleri! 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Konya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Konya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Konya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Konya depremleri! 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

KONYA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre Konya deprem mi oldu? sorusuna yanıt bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

KONYA SON DAKİKA DEPREMLER

Gün içerisinde ülke genelinde zaman zaman tedirgin edici sarsıntılar meydana gelebiliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Bu sayede vatandaşlar, son dakika depremlerinden haberdar oluyor.

KONYA SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.