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Konya deprem mi oldu? 2 Ekim Çarşamba Konya Selçuk deprem şiddeti kaç?

Konya deprem mi oldu? 2 Ekim Çarşamba Konya Selçuk deprem şiddeti kaç?
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Konya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Konya'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Konya'da deprem mi oldu? Bugün Konya'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Konya deprem ve AFAD Konya deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Konya'da deprem kaç şiddetinde oldu? Konya yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Konya deprem mi oldu? 2 Ekim Çarşamba Konya Selçuk deprem şiddeti kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Konya Selçuk'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi:

İşte son depremlerin listesi:

Büyüklük:3.6 (Ml)

Yer:Selçuklu (Konya)

Tarih:2024-10-02

Saat:00:54:00 TSİ

Enlem:38.11056 N

Boylam:32.60778 E

Derinlik:7 km

Konya deprem mi oldu? 2 Ekim Çarşamba Konya Selçuk deprem şiddeti kaç?

KANDİLLİ DE 3.7 OLARAK AÇIKLADI

SARICALAR-SELCUKLU

02.10.2024, 00:54:00 TSİ

Büyüklük: 3.7

Derinlik: 4.2 km

Konya deprem mi oldu? 2 Ekim Çarşamba Konya Selçuk deprem şiddeti kaç?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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