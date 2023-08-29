Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 07.58'de gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar ise Konya deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı var mı? sorularını araştırdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya - Kulu olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Peki, Konya deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı var mı?

KONYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Araştırmalarında, faydaki hareketlere bağlı olarak yer yüzünde oluşan, içleri alüvyonlarla doldurulmuş yarıklara rastladıklarını ifade eden Doç. Dr. Eren, 'Yani bir deprem anında ve sonrasında yeryüzü yarıldığında akarsu ve rüzgarların getirdiği malzemeler, bu yarıklara dolmuş ve doğal bir fay yarığı oluşmuş' dedi.

Doç. Dr. Eren, şunları kaydetti: 'Bu fay yarıklarından taş ocaklarında çok sayıda var. Bunların görünürde yükseklikleri 25 metreye kadar çıkabiliyor. Genişlikleri ise 2 metreye kadar ulaşıyor. Bunların yüzey uzunlukları da 200 metreden daha fazla. Bu büyüklükteki yarıklar Türkiye'de ve dünyada çok nadir görülüyor. Bu yapılar, bize Konya fay zonunun özellikleri ve hareketleriyle ilgili bazı ipuçları veriyor. Bunlar aynı zamanda Konya'nın deprem kayıtları. Yazır'daki fay yarıkları, bize büyük olasılıkla yörede daha önce 6-6,5 büyüklüğünde depremin oluştuğunu gösteriyor.

KONYA'DA DEPREM

Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 07.58'de gerçekleşen sarsıntı, başta Ankara olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ 5.1 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin Konya'nın Kulu ilçesinin Tavşancalı mahallesinde 2.4 kilometre derinlikte ve 5.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

ANKARA DA SALLANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulu'da meydana gelen, Ankara'da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir kötü haber almamayı temenni ediyorum. Şu ana kadar komuta merkezimize yıkım veya mahsur kalma ihbarı gelmemiştir." dedi.