Konya deprem bölgesi mi? [Deprem haberleri] Konya'da fay hattı var mı?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Konya'nın deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Konya deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı var mı? soruları aratıldı. Peki, Konya deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı var mı? İşte detaylar...

Konya deprem bölgesi mi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Verilen Türkiye diri fay hatları haritasında Konya'yı etkileyebilecek fay hattı göze çarpıyor. Konya'da fay hattı var mı? Konya deprem bölgesi mi? Detaylar haberimizde...

KONYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Araştırmalarında, faydaki hareketlere bağlı olarak yer yüzünde oluşan, içleri alüvyonlarla doldurulmuş yarıklara rastladıklarını ifade eden Doç. Dr. Eren, ''Yani bir deprem anında ve sonrasında yeryüzü yarıldığında akarsu ve rüzgarların getirdiği malzemeler, bu yarıklara dolmuş ve doğal bir fay yarığı oluşmuş'' dedi.

Doç. Dr. Eren, şunları kaydetti: ''Bu fay yarıklarından taş ocaklarında çok sayıda var. Bunların görünürde yükseklikleri 25 metreye kadar çıkabiliyor. Genişlikleri ise 2 metreye kadar ulaşıyor. Bunların yüzey uzunlukları da 200 metreden daha fazla. Bu büyüklükteki yarıklar Türkiye'de ve dünyada çok nadir görülüyor. Bu yapılar, bize Konya fay zonunun özellikleri ve hareketleriyle ilgili bazı ipuçları veriyor. Bunlar aynı zamanda Konya'nın deprem kayıtları. Yazır'daki fay yarıkları, bize büyük olasılıkla yörede daha önce 6-6,5 büyüklüğünde depremin oluştuğunu gösteriyor.

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