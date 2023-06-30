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Konya'daki Meke Gölü, Turistlerin İlgi Odağı Haline Geldi

Konya'daki Meke Gölü, Turistlerin İlgi Odağı Haline Geldi

Turizm Haberleri

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, yaz aylarında yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Gölün eski ihtişamlı günlerine döndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Konya'nın Karapınar ilçesindeki, adını çevresindeki Meke kuşlarından alan Meke Gölü, yıllar önce kurumuş olmasına rağmen yaz aylarında her gün yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Dünyanın nazar boncuğu olarak anılan krater gölünü fotoğraflamak için sıraya giriyor.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da destek verdiği, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı halen süren, Meke Gölü'ne arıtılmış atık su taşıyacak 8,5 kilometrelik iletim hattı çalışmalarının yapımı ise aralıksız devam ediyor.

Yürütülen proje tamamlandığında günde 7 bin metreküp su akıtılması planlanan görülmeye değer bir ambiyansa sahip olan gölün kısa sürede eski ihtişamlı günlerine döndürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Turizm

Karapınar Konya Turizm Haberler

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