Konya'daki 400 Bin Çiçekli Bahçe Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi Parkı'nın çevresinde oluşturulan tematik parkların yer aldığı bahçede, 400 bin çiçek ziyaretçilerini ağırlıyor. Bahçede yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi de bulunuyor. Selçuklu Çiçek Bahçesi haftanın 6 günü ziyaret edilebilecek.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki 400 bin çiçeğin bulunduğu bahçe ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kentin en büyük parklarından biri olan Kelebekler Vadisi Parkı'nın çevresinde oluşturulan tematik parkların yer aldığı bahçe, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Bu kapsamda, belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince hazır hale getirilen bahçede, özel mevsimin çiçeklerinin yanı sıra yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi bulunuyor.

Çiçek bahçesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, vatandaşları görsel güzelliği görmeye davet etti.

Bahçenin yaz sezonuna hazır olduğunu aktaran Pekyatırmacı, "Parkın içinde 11 bin 500 metrekare alandaki 400 bin çiçeği tüm hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Buraya geldikleri zaman rengarenk çiçeklerle ve enfes kokularla güzel hatıralar biriktirecekler. Vatandaşlarımız burada Konya'nın yerel çiçeklerini tanıma fırsatı bulacak Farklı renkleri, kokuları burada görebilecekler." ifadesini kullandı.

Selçuklu Çiçek Bahçesi pazartesi günleri hariç, haftanın 6 günü ziyaret edilebilecek.