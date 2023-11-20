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Konya'da yolcu otobüsü alev aldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisi otoparkında park halinde olan yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.