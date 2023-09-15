Konya'da Şükran Mahallesi'nde dönüşüm çalışmaları hızla ilerliyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şükran Mahallesi'nde yürütülen çalışmaların başladığı ilk etaptaki inşaatların kaba kısımlarının bitirildiğini ve yıl sonuna kadar dükkanları teslim etmeyi hedeflediklerini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle yürütülen ihya projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, Konya için önemli bir dönüşümü simgeliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şükran Mahallesi'nde yürütülen çalışmaların başladığı ilk etaptaki inşaatların kaba kısımlarının bitirildiğini ve yıl sonuna kadar dükkanları teslim etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Konya için önemli tarihi bir dönüşüme imza atılıyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle Şükran Mahallesi'nde yürütülen ihya projesi tüm hızıyla sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Şükran Mahallesi'nde devam eden çalışmalarda incelemeler gerçekleştirdi. İnceleme sonrasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Uğur İbrahim Altay, Şükran Mahallesi'ndeki çalışmaların, Darü'l-Mülk Projesi çerçevesinde yürütülen projelerin en önemli ayaklarından biri olduğunu söyledi.

"Çok uzun süredir şehrimizde gündem olan mesele neticelendiriliyor"

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Altay, "Çok uzun süredir şehrimizde gündem olan mesele Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş tarafından neticelendiriliyor. Şu anda çalışmaların başladığı ilk etapta inşaatların kaba kısımları bitirildi. İnşallah yıl sonunda burada vatandaşlarımızın ticaretine başlayacağı dükkanları teslim etmeyi hedefliyoruz. Konya için önemli tarihi bir dönüşüme imza atılıyor" şeklinde konuştu.

"Konya'ya yakışan bir iş oldu"

Uğur İbrahim Altay, projenin çok büyük emekler sonucu Konya'ya kazandırıldığını vurgulayarak, "Konya'ya yakışan bir iş oldu, gönlümüze sindi. Başta Meram Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şükran Mahallesi'nin hemen karşısında bulunan Sırçalı Medrese ile Sahip Ata arasındaki alandaki kamulaştırmalarını da tamamladık. Şu anda yıkım işlemlerine devam ediyoruz. Orası için de yeni bir proje çalışıyoruz. Böylece bu tarihi mekanları, özellikle Konya dışından gelen turistlerimize ve Konyalıların hizmetine sunmuş olacağız. Darü'l-Mülk projelerimizin en önemli ayaklarından birisi olan Larende Dönüşümünde de yeni dükkanların yapım süreci hızla devam ediyor. İnşallah yıl sonu itibariyle yeni dükkanları tamamlamayı, buradaki esnafımızı yeni yerine taşımayı ve Larende'deki eski dükkanları yıkarak tarihi surların inşasıyla ilgili sürece başlamayı hedefliyoruz. Darü'l-Mülk Projesi, Türkiye'de yürütülen en büyük ihya projelerinden birisi. 20 farklı noktada çalışmalar yürütüyoruz ve bunlar kesintisiz olarak devam ediyor. 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle birlikte Konya'yı inşallah yarınları çok daha güzel bir şehir haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Meram'ımızın ve tüm Konya'mızın kazanacağı bir eseri ortaya koymuş olacağız"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise ilk etabın kısa süre içinde tamamlanacağını belirterek, "İlk etabını bu yıl bitmeden tamamlayıp hem hak sahiplerine hem de bu bölgenin hizmetine açmış olacağız. Yine Larende'deki dükkanlar tamamlanmak üzere. O bölgede de ihya projesi ayağa kalkmış olacak. Şükran Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında 4 ayrı firma, 4 ayrı şantiye var. Etap etap çalışmalar devam ediyor. Buraya geldiğiniz zaman Konya'daki en büyük şantiye alanına gelmiş oluyorsunuz. Çok hummalı bir çalışma var. Biz bu iş için çok büyük emek, çok büyük zaman ve çok büyük bir bütçe ayırdık. Bakanlığımız, Büyükşehir Belediye'miz ve Meram Belediyesi olarak el birliğiyle Türkiye'de hatırı sayılır bir dönüşüme imza atmış olacağız. Büyükşehir Belediye başkanımız başta olmak üzere emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bölgede oturan vatandaşlarımıza sabırları için teşekkür ediyorum. Sonuçta onların, Meram'ımızın ve tüm Konya'mızın kazanacağı bir eseri ortaya koymuş olacağız" diye konuştu. - KONYA