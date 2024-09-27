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Konya'da patlamalar neden oldu? Konya'da ne patlaması oldu?

Konya'da patlamalar neden oldu? Konya'da ne patlaması oldu?
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Konya'da saat 11:20 civarında büyük bir patlama sesi duyuldu. Sesin kaynağıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki, Konya'da patlamalar neden oldu? Konya'da ne patlaması oldu?

Konya'nın birçok noktasında duyulan bir patlama sesi duyuldu. Konya'da saat 11:20 sıralarında duyulan patlama sesinin sebebi araştırılıyor. Konya'da patlamalar neden oldu? Konya'da ne patlaması oldu?

KONYA'DA PATLAMALAR NEDEN OLDU?

Konya'da 27 Eylül 2024 tarihinde, saat 11:20 sıralarında tüm şehirde duyulan büyük bir patlama sesi vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Patlama sesinin ardından, binaların camları sallandı ve birçok kişi kısa süreli bir korku yaşadı. Olayın ardından sosyal medyada geniş yankı bulan patlamanın kaynağı merak konusu oldu.

Araştırmalar sonunda sesin, eğitim uçuşu yapan uçaktan kaynaklı sonic patlama sonucu oluştuğu belirlendi.

SONİK PATLAMA NEDİR?

Bir nesne havada ses hızından daha hızlı hareket ettiğinde oluşan şok dalgalarıyla ilişkilendirilen sestir. Sonik patlamalar, insan kulağına bir patlama ya da gök gürlemesi gibi gelen, yüksek miktarlarda ses enerjisi üretir. Ateşlenen bir merminin patlama sesi veya bir kamçının sesi küçük sonik patlamalar olarak sayılabilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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