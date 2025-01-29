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Konya'da patlama mı oldu? 29 Ocak Çarşamba Konya'da ne patladı, Konya patlama sesi nedir?

Konya'da patlama mı oldu? 29 Ocak Çarşamba Konya'da ne patladı, Konya patlama sesi nedir?
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Konya'da kentin birçok bölgesinden patlama sesi duyuldu. Olay kısa süreliğe paniğe neden olurken patlamanın sonik patlama olduğu tahmin ediliyor. Konya'da patlama mı oldu? Konya'da ne patladı, Konya patlama sesi nedir?

29 Ocak Çarşamba günü Konya'da son dakika patlama sesi duyuldu. Sesin üzerine vatandaşlar deprem mi oldu merak ederken Kandilli Rasathanesi'nde herhangi bir sarsıntı verisi bulunmuyor. Konya'da patlama mı oldu? Konya'da ne patladı, Konya patlama sesi nedir 29 Ocak Çarşamba?

KONYA'DA PATLAMA MI OLDU?

Konya'da kentin birçok bölgesinden saat 15.15 sıralarında patlama sesi duyuldu. Olay kısa süreli paniğe neden olurken, patlamanın sonik patlama olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili henüz bir resmi açıklama ise yapılmadı.

Kandilli Rasathanesi'nde herhangi bir sarsıntı verisi bulunmuyor.

KONYA'DA NE PATLADI?

Konya'da yaşayan birçok vatandaş, gün içinde belirli saatlerde duyulan bu güçlü patlama sesleri nedeniyle paniğe kapıldı. Konya patlama sesi nedeniyle birçok kişi araştırma yapmaya başladı.

Sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandıran olay, birçok kişinin patlamanın nedenini araştırmasına yol açtı. Şehrin farklı bölgelerinden duyulabilen bu sesler, özellikle aniden meydana geldiğinde vatandaşlar arasında korku ve şaşkınlık meydana getirdi.

KONYA DEPREM Mİ OLDU?

Bugün Konya'da herhangi bir deprem olmadı. Gelen patlama sesinin 3. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 savaş uçağından kaynaklandığı öğrenildi. Öğlen saatlerinde yükselen yüksek ses vatandaşa endişeli anlar yaşatırken nedenini öğrenmek için acil servislere çağrılar bırakıldı.

Meydana gelen patlama sesi F-16 uçağının deneme sürüşünden kaynaklanıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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