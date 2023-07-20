Konya'da Otomobil Yangını

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı. Yabancı plakalı araçta meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

R. A. idaresindeki yabancı plakalı aracın motor kısmından, Ankara- Konya kara yolunun 116. kilometresinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı.

Kendi çabasıyla yangını söndürmeye çalışan Özdemir, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hala geldi.