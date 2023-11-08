Konya'da Otomobil Tarlaya Takla Attı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil tarlaya takla attı ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yunak-Akşehir karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çetin idaresindeki 42 UF 150 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarlaya giren otomobil taklalar attıktan sonra durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilden fırlayan sürücüsü Mustafa Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA