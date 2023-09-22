Konya'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kulu'ya bağlı Onatçılı Yaylası girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nden Kulu'ya seyir halinde olan G.Y.'nin (52) kullandığı 06 COS 810 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilip takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan M.Y. (69) ile Y.Y. (57) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA