Konya'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi ile Yeşilyurt Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ü. idaresindeki 06 EAB 392 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan H.A. (48) ve K.K. (51) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA