Konya'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kulu Ankara karayolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki plakası alınamayan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Y.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA