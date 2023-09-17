Konya'da otomobil iş yerine uçtu: 4 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan elma alım merkezi olarak kullanılan bir iş yerinin bahçesine uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan elma alım merkezi olarak kullanılan bir iş yerinin bahçesine uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi İvriz yolu üzeri Belceağaç Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 42 E 7334 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elma alım merkezi olarak faaliyet gösteren iş yerinin bahçesine uçtu. Kazada otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA