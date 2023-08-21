Konya'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü önündeki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 34 BSY 141 plakalı hafif ticari araç, Köprübaşı Caddesi üzerinde seyir halinde iken orman kavşağına geldiğinde aynı yönde seyreden ve kavşağa dönüş yapmak isteyen M.E.G. idaresindeki 70 FV 254 plakalı araçla çarpıştı. Sıkışmalı kaza ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada çarpışmanın şiddetiyle refüje savrularak durabilen otomobilden yaralı olarak çıkarılan otomobil sürücüsü M.E.G. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan H.G. ile Z.Ç. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA