Konya'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Nuh Gültekin idaresindeki 42 ANV 007 plakalı otomobil ile henüz sürücüsü belirlenemeyen 55 KS 997 plakalı otomobil Ankara- Konya kara yolu Kırkışla Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücü Gültekin ile otomobillerdeki isimleri belirlenemeyen 4 kişi Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.