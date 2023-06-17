Konya'da Otomobil Alev Alev Yandı

Kulu ilçesinde seyir halindeki bir LPG'li otomobil, motor kaputundan alevler yükselince kullanılmaz hale geldi. Sürücü yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 42 AGT 507 plakalı LPG'li otomobil, seyir halindeyken otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü otomobili kenara çekerken, kontrol için motor kaputunu açtığında alevler yükseldi. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım isteyen sürücü K.K. bir yandan da yangına müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. - KONYA