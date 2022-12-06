Konya'da 6 Aralık günü öğlen saatlerinde meydana gelen uçak kazasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Konya'da ne uçağı düştü? Konya uçak kazası yaralı var mı? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

6 Aralık günü Konya'da olan uçak kazasının nedeni merak ediliyor. Vatandaşları endişelendiren olayın detayları haberimizde yer alıyor. Konya'da ne uçağı düştü? SON DAKİKA Konya Askeri eğitim uçağı kazası! Konya uçak kazası yaralı var mı?

KONYA'DA NE UÇAĞI DÜŞTÜ?

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü, pilotun sağ olarak kurtulduğu bildirildi. Merkez Karatay ilçesi cezaevi yakınlarında askeri eğitim uçağı düştü. Türk Yıldızları ekibine ait F5 tipi uçağı kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğradı.

Kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Yıldızlarına ait F-5 tipi bir uçağımız kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir" denildi.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında da Konya'da akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi bir gösteri uçağı eğitim uçuşu sırasında düşmüştü. Kazada pilot yüzbaşı Burak Gençcelep şehit olmuş ve bu Türk Yıldızları'nın ikinci şehidi olarak kayıtlara geçmişti. Daha önce de 13 Mart 2012 yılında meydana gelen kazada pilot Yüzbaşı Ümit Özer hayatını kaybetmişti.