Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Türkiye'nin 2. büyük milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yoğun ziyaretçi çeken nilüfer bahçesi görenleri kendisine hayran bırakıyor. Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi'nde yer alan Türkiye'nin en büyük nilüfer topluluğu olarak gösterilen, 7 kilometre uzunluğunda, 400 metre genişliğinde bir alanı kaplayan nilüfer çiçeklerini görmek isteyenler için tekne turları düzenleniyor. Alanın geçtiğimiz yıllarda turizme kazandırılmasıyla başlayan tekne turlarına ilçeye gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Konya'da milli parktaki nilüfer çiçeği bahçesi ziyaretçilerini hayran bırakıyor

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Türkiye'nin 2. büyük milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yoğun ziyaretçi çeken nilüfer bahçesi görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi'nde yer alan Türkiye'nin en büyük nilüfer topluluğu olarak gösterilen, 7 kilometre uzunluğunda, 400 metre genişliğinde bir alanı kaplayan nilüfer çiçeklerini görmek isteyenler için tekne turları düzenleniyor. Alanın geçtiğimiz yıllarda turizme kazandırılmasıyla başlayan tekne turlarına ilçeye gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Çiftlik Mahallesi limanından hareket eden tekneler kısa mesafede yer alan nilüfer çiçeklerini yakından görme imkanı buluyor. Ziyaretçiler, fotoğraflarını çektikleri nilüfer çiçeklerinin görsellerini sosyal medya hesaplarında takipçileriyle ve sevdikleriyle paylaşıyor.

Beyşehir Nilüfer Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve tur teknesi işletmecisi İbrahim Erdoğan, bu yıl Mayıs ayında turizm sezonunu açtıklarını belirterek Beyşehir Gölü Nilüfer Bahçesi'ne olan ziyaretçi ilgisinden oldukça memnun olduklarını söyledi. Mayıs'ın ilk haftasında su yüzeyinde nilüfer çiçeklerinin yeşil yapraklarıyla beraber görülmeye başladığını anlatan İbrahim Erdoğan, "Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları asıl nilüfer çiçeklerimizin sezonu. Eylül, Ekim ise sezon sonu olarak nitelendirdiğimiz deforme olup göl yüzeyinden kayboldukları zaman oluyor" dedi.

"Umduğumuzdan da öte bir ziyaretçi yoğunluğu ile karşılaşmaya başladık"

Beyşehir Gölü'nde yıllardır balıkçılık da yaptığını ve çocukluğundan beri nilüfer bahçesinin olduğunu aktaran Erdoğan, kendilerinin yerel halk ve balıkçılar olarak nilüfer çiçeklerine "zambak" adını verdiklerini belirterek, "Burası çocukluğumuzda da vardı. Ancak burasının tanınıp turizme kazandırılması yakın bir zaman öncesine dayanıyor. Beyşehir Gölü yüzeyinde 7 kilometre uzunluğunda 400 metre genişliğinde bir alanı kaplıyor. Türkiye'nin en büyük nilüfer topluluğu burada. Beyaz ve sarı renkte açan çiçekler yer alıyor. Turizme açılıp tekne turları düzenlemeye başlamamızla birlikte umduğumuzdan da öte bir ziyaretçi yoğunluğu ile karşılaşmaya başladık. Doğal olarak da koruyoruz burasını. Bu bölgede balıkçılık faaliyeti yapmıyoruz, motor çalıştırmıyoruz. Bu sene kurduğumuz nilüfer kooperatifi ile bu tekne turları işine de bir resmiyet kazandırdık. Kooperatif bünyesinde 7 teknemiz var. Genelde yurt içi ziyaretçilerimiz oluyor. Konya, Antalya, Isparta yöresine gelen ziyaretçilerimiz burayı da görmeye geliyor. Ayrıca, Antalya ve Alanya'dan turlar da buraya geliyor. Yurt dışından da nilüfer bahçemiz yoğun ilgi görüyor. Türkiye'ye gelen İsrailli bir ailemiz, İstanbul'a geldiğinde özellikle burayı da görmek için bölgemize geldi. Almanya'dan, İngiltere'den ziyaretçilerimiz oluyor. Rus turistler de geliyor. Özellikle yaz döneminde gurbetçi bir ilçe olduğumuz için Almanya ve Norveç'te yaşayan gurbetçilerimiz de görmek için buraya akın akın geliyor. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları araştırmalarda nilüfer çiçeklerinin tropikal bir bitki olduğunu ve koruma altında olduğunu da öğrendiklerini dile getiren Erdoğan, "9 çeşit nilüfer çiçeği çeşidinin olduğunu biliyoruz. Bunlardan 2'si beyaz ve sarının yan yana yetiştiği tek yer Beyşehir Gölü'nde. Koparmanın cezası da var. Geçen sene 83 bin lira civarındaydı, bu yıl ise bu miktarın daha yüksek olduğunu biliyoruz. Nilüfer çiçeklerine zarar vermemek için bahçeye teknelerimizle geldiğimizde kenarında duruyor, motorumuzu stop ediyoruz. Burada tekne turuna katılan misafirlerimize bilgiler veriyoruz. Bu çiçekler, sabah saatlerinden itibaren açarken akşam saatlerinde ise gözden kayboluyor. Yasal olarak koparılmasının cezasının olduğunu da belirtiyoruz. Zaten koparmaya gerek duymuyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar, güzel paylaşımlar yaparak bölgemizin tanıtımına da katkı sunuyorlar. Beyşehir Gölü Nilüfer Bahçesi'ni görmek isteyenler Beyşehir ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Çiftlik Mahallesi'nde limanımıza geldiğinde bu turlara katılabileceklerdir" şeklinde konuştu.

Nilüfer bahçesini görmek için tekne turuna eşiyle birlikte katılan İbrahim Öztürk de Giresun'dan Beyşehir'e geldiğini söyleyerek, "Buranın güzel olduğunu gördük, uğramak istedik. Güzergahımızı şenlendirdi. Gayet güzel fotoğraflar da çektik. Gelecek olanlara öneririz. Gerçekten suyun üzerinde böylesine güzel çiçekleri ilk kez gördüm. Çok enteresan, güzel de duruyor" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Nur Öztürk ise nilüfer çiçeklerini çok sevdiğini belirterek, "Konya'dan Antalya'ya giderken böyle bir güzelliğin olduğunu görünce denk geldi, mutlaka görmeliyiz diye düşündük. Öyle geldik, muazzam güzel. Hem kayıkların geçiş yolları hem de nilüferler çok güzel" şeklinde konuştu.