Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. (21) idaresindeki 42 BU 1217 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole inerek takla atan araç tarla içerisinde durdu. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil