Konya'da lastik patlaması sonucu otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat dün 19.45 sıralarında Kulu ilçesi Karacadağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.P. (41) idaresindeki 06 BLB 627 plakalı otomobil, ön lastiğinin patlama sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü S.P., B.P. ve G.P. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarının ardından olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldı. - KONYA