Konya'da bir görevlinin elindeki kürekle köpeklere vurarak tek tek katlettiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Konuyla ilgili Konya'da köpeğe kürekle vuran kim? Sorusu birçok kişi tarafından Barınakta köpeğe kürekle vuran kişi kim? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, Konya'da köpeğe kürekle vuran kim? Barınakta köpeğe kürekle vuran kişi kim?

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Görüntüleri izleyen birçok kişi Konya'da köpeğe kürekle vuran kim? Sorusuna cevap arıyor. Peki, Konya'da köpeğe kürekle vuran kim? Barınakta köpeğe kürekle vuran kişi kim?

KONYA'DA KÖPEĞE KÜREKLE VURAN KİM?

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"2 KİŞİ GÖZALTINDA"

Öte yandan konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada "Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.