Konya Adana Kara yolu Karapınar ilçesi Akören mevkisinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Konya Adana Kara yolu Karapınar ilçesi Akören mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Konya istikametine seyir halinde olan F.Ç. idaresindeki 35 AC 0751 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü F.Ç. ile araçta bulunan yolcular B.D., H.D., A.D. ve S.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA