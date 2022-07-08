Konya'da imam ne dedi? (VİDEO) Konya'daki imam kim, ne oldu? Konyalı imam kimdi, neden gündem oldu?

Konya'daki imam kimdi? Konyalı imam ne oldu? Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin grev kararı alan doktorlar hakkında cuma hutbesinde skandal ifadeler kullanan imam için harekete geçildi. Peki, Konya'da imam ne dedi? Konya'daki imam kim, ne oldu? Konyalı imam kimdi, neden gündem oldu? İşte detaylar...

KONYA'DAKİ İMAM NE DEDİ?

Konya Selçuklu'da Kayalar Camii'nde görevli imamın, doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında grev kararı alan doktorları hedef gösteren Cuma hutbesi sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Sağlık çalışanlarının başlattığı eylemlerin beraberinde daha fazla doktorun öldürülmesini getireceğini savunan imam sözlerinin devamında ise skandal ifadeler kullandı; "Grevdeyiz diyen doktoru öldürmez misin sen, dövmez misin?"

SAĞLIK ÇALIŞANLARI EYLEM BAŞLATTI

Türk Tabipleri Birliği, kan donduran saldırı sonrası ülke genelinde 2 günlük grev kararı alırken, dün çok sayıda ilde düzenlenen eylemlerde sağlık çalışanlarına şiddetin tırmanmasına tepki gösterilerek, yetkililere bu konuda harekete geçilmesi gerektiği çağrısında bulunuldu.

CUMA HUTBESİNDE SKANDAL SÖZLER

Sağlık çalışanlarının başlattığı greve ise bazı kesimlerden eleştiriler yükseldi. Konya Selçuklu'da Kayalar Camii'nde görevli imamın Cuma hutbesinde sarf ettiği sözler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

"BU FAZLA DOKTORUN ÖLDÜRÜLMESİNİ GETİRİR"

Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında grev kararı alan sağlıkçıları hedef gösteren imam, bu tip girişimlerin beraberinde daha fazla doktorun öldürülmesini getireceğini savundu.

"BUNA FIRSAT VERMEYELİM, HERKES AKILLI OLSUN"

İmam skandal ifadelerini ise şu şekilde sürdürdü; "Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetleri... Televizyonlarda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Sen gittin grev sırasında hastaneden boş döndün, oğluna iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki git grevdeyiz. Öldürmez misin sen, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepki çeken olay sonra söz konusu imam hakkında soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada "08.07.2022 tarihinde medyaya yansıyan ve camide söylendiği anlaşılan Doktorlara/Sağlık Hizmetine ilişkin ifadelerle ilgili olarak görevli imam hakkında araştırma/soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KONYA'YA MÜFETTİŞ GÖNDERDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek bir müfettişin Konya'ya gönderildiğini duyurdu. Diyanet'ten yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya mecralarında, Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.