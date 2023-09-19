Konya'da Gaziler Günü'nde şehitlere ziyaret Konya'da 19 Eylül Gaziler Gününde Konya Valisi Vahdettin Özkan ve beraberindeki heyet şehitliği ziyaret ederek, karanfil bırakıp dua etti.

Konya'da Gaziler Günü'nde şehitlere ziyaret

KONYA - Konya'da 19 Eylül Gaziler Gününde Konya Valisi Vahdettin Özkan ve beraberindeki heyet şehitliği ziyaret ederek, karanfil bırakıp dua etti.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Konya'da tören düzenlendi. Anıt alanında gerçekleştirilen törenin ardından Konya Valisi Vahdettin Özkan ve beraberindeki heyet Konya Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada bulunan şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret eden Vali Özkan ve protokol mensupları kabirlere karanfil bıraktı ve şehit aileleriyle sohbet etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Şehitlik ziyaret programına; Konya Valisi Vahdettin Özkan, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Mustafa Uzbaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, STK başkanları ve gaziler katıldı.