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Konya'da fay hattı var mı? Konya kaçıncı derece deprem bölgesi?

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Konya'da fay hattı var mı? Konya kaçıncı derece deprem bölgesi?

Konya'da meydana gelen depremin ardından Konya'da fay hattı var mı sorusu araştırılıyor. Konya kaçıncı derece deprem bölgesi merak konusu oldu. Peki, Konya'da fay hattı var mı? Konya kaçıncı derece deprem bölgesi? İşte detaylar...

Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin ardından Konya'da fay hattı var mı sorusu araştırılıyor. Konya'da fay hattı geçiyor mu merak konusu oldu. Peki, Konya'da fay hattı var mı? Konya kaçıncı derece deprem bölgesi? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Konya'da fay hattı var mı? Konya kaçıncı derece deprem bölgesi?

KONYA'DA FAY HATTI VAR MI?

Konya'da meydana gelen depremin ardından Konya'da fay hattı var mı sorusu araştırılıyor. Konya ili, Doğuda Divanlar Fayı, Kuzeyde Karaömerler ve Batıda Konya fay zonu ile çevrilidir. Konya İl merkezinin batı kesimi Konya Fay zonu üzerinde yer almaktadır.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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