Konya'da Nalçacı Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, dönüş yasağı olan kavşaktan dönen bir otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.

Konya'da dönüş yasağı olan kavşaktan dönen otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat sabah saatlerinde Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.G. idaresindeki 42 K 7474 plakalı Ford marka otomobil Nalçacı Caddesi'nden sola dönüş yasağı olan kavşaktan Rauf Denktaş Caddesine döndüğü sırada M.A. idaresindeki 42 ND 850 plakalı Audi marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden M.A. yaralanırken, otomobil tramvay yoluna savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından yaralı sürücü ambulansla yakındaki Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tramvay seferleri bir süre durdurulurken otomobillerin kaldırılmasının ardından seferler devam etti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA