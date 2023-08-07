Konya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA Az önce Konya'da deprem mi oldu? Konya son dakika depremleri! 7 Ağustos Konya AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Konya'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Konya'da deprem mi oldu? Bugün Konya deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Konya'da deprem ve AFAD Konya'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Konya'da deprem kaç şiddetinde oldu? Konya yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Konya son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Konya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Konya'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Konya'da deprem mi oldu? Bugün Konya deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Konya'da deprem ve AFAD Konya'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Konya'da deprem kaç şiddetinde oldu? Konya yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Konyason depremler ve son dakika deprem haberleri!

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.2 kilometre derinliğinde meydana gelirken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

KONYA SON DEPREMLER - AFAD

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KONYA SON DEPREMLER - KANDİLLİ

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

DEPREM NEREDE OLDU?

Son dakika deprem haberlerini ve depremin şiddeti kaç sorusunu yanı sıra nerede deprem oldu konusu ile ilgili AFAD ve Kandilli deprem listesinden veya haberler.com son depremler sayfasından ulaşabilirsiniz.