KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Konya'da ne zaman deprem oldu?

Konya'da meydana gelen deprem, vatandaşları tedirgin etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'daki depremin büyüklüğünü belirlerken, derinliğini de ölçerek kamuoyuyla paylaştı. Deprem sonrası, "Konya'da deprem mi oldu?" ve "Konya'da deprem ne zaman meydana geldi?" gibi sorular merak konusu oldu.

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

14 Mart 2025 tarihinde, Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerel saatle 14:44'te gerçekleşti ve çevre ilçelerde de hissedildi.?

KONYA'DA NE ZAMAN DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 11.62 km olarak ölçtü. ? Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak belirtirken, derinliğini 1.6 km olarak kaydetti. ?