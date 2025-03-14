12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı

12 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası DEM Partili belediyeye soruşturma
Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti
Konya'da korkutan iki deprem

Konya'da korkutan iki deprem! Vatandaş sokağa koştu

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Konya'da ne zaman deprem oldu?

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Konya'da ne zaman deprem oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da deprem mi oldu sorusu gündemde. Konya ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, son deprem bilgilerini merak ediyor. Konya'da yaşanan deprem sonrası, bölgede herhangi bir hasar olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, Konya'da deprem mi oldu ve en son deprem ne zaman gerçekleşti?

Konya'da meydana gelen deprem, vatandaşları tedirgin etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'daki depremin büyüklüğünü belirlerken, derinliğini de ölçerek kamuoyuyla paylaştı. Deprem sonrası, "Konya'da deprem mi oldu?" ve "Konya'da deprem ne zaman meydana geldi?" gibi sorular merak konusu oldu.

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

14 Mart 2025 tarihinde, Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerel saatle 14:44'te gerçekleşti ve çevre ilçelerde de hissedildi.?

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Konya'da ne zaman deprem oldu?

KONYA'DA NE ZAMAN DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 11.62 km olarak ölçtü. ? Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak belirtirken, derinliğini 1.6 km olarak kaydetti. ?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Fenerbahçe'nin elendiğini görünce canlı yayında çıldırdı
img

Şinasi Yurtsever'in ölümünden annesinin haberi yokmuş
img

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuval çuval para kazandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuvalla para kazandı
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

Mezarlıkta infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
3 yeni isim var! İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.