Türkiye genelinde gün içerisinde meydana gelen depremler nedeniyle Konya'da deprem mi oldu? Merak ediliyor. Yaşanan sarsıntılar zaman zaman vatandaşları tedirgin ediyor ve Konya'da deprem mi oldu? Sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Konya'da deprem mi oldu? Konya'da bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi!

Mardin deprem bölgesi mi? Mardin fay hattı var mı, deprem riski var mı?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Konya'da deprem mi oldu? Sorusu araştırılmakta. AFAD ve Kandilli rasathanesi son 500 deprem listesine göre Konya'da deprem mi oldu? geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Konya'da deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Konya'da deprem mi oldu? Konya'da bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi!

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Konya'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KONYA'DA SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK