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Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

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Konya'da deprem mi oldu? Az önce Konya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Konya'da deprem mi oldu? Az önce Konya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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Konya'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Konya'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Konya'da deprem Oldu mu? Konya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Konya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Konya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Konya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Konya depremleri! 29 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi!

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD, Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Akdeniz'de saat 21.13'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Konya'da Deprem mi oldu? Az önce Konya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Konya'da Deprem mi oldu? Az önce Konya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD'ın verilerine göre; Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 74.09 kilometre uzaklıkta saat 22.13'de yerine 34.79 kilometre altında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

#DEPREM
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - [74.09 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2024-11-29
Saat:22:13:15 TSİ
Enlem:35.80861 N
Boylam:31.68611 E
Derinlik:34.79 km
Detay: https://t.co/ULpA0u8FEb @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 29, 2024
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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