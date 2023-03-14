Konya'da deprem mi oldu? 14 Mart Salı 2023 Konya Selçuk'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Konya Selçuk'ta 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Konya Selçuk'ta deprem mi oldu? 4 Mart Konya Selçuk'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

14 Mart 2023 Salı günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 14 Mart Saı günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde gündemi devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Konya Selçuk'ta deprem mi oldu? 14 Mart Konya Selçuk'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Konya/Selçuklu'da saat 20:45'de 2,8 büyüklüğünde deprem oldu.