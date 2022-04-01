KONYA (İHA) - Konya'da camiler teravih namazına hazır

KONYA - Konya'da, Ramazan ayının gelmesiyle camilerde temizlik çalışmaları yapılarak teravih namazı için hazırlıklar tamamlandı.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber tüm Türkiye'de ki camilerde olduğu gibi Konya'da da camilerde hazırlıkların sonuna gelinerek camiler Ramazan ayına hazır hale getirildi. Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge camilerde temizliğin ve müftülük bünyesinde yapılan Ramazan ayı hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "2022 yılının Ramazan ayına kavuştuk. Teravih namazımızı inşallah eda ediyoruz ve gece sahura kalkacağız. Konya Müftülüğü olarak dolu dolu programlar hazırladık. Halkımız özledi böyle gönülden arzuladığı iftarları, teravihleri, cemaatle bir araya gelmeleri... Pandemi ortamında özlediğimiz şeyleri yine dikkat etmek suretiyle üst seviyeye taşımak gayretindeyiz. Konya Müftülüğü olarak 80 camimizde hatimler ve teravih namazları kılınacak bu sene. Mobil teravih namazı kıldıracak ekipler oluşturduk, iyilik timleri oluşturduk. Görevlisi olmayan camide, hakikaten güzel ses, güzel okuyuşa ihtiyaç duyulan camilerde bu mobil ekiplerimiz gidecekler görev icra edecekler. İyilik timlerimiz var... Hayır hasenat mevsimidir Ramazan-ı şerif; hayır hasenatı ihtiyaç sahiplerine yerinde verebilmek için ekiplerimizi oluşturduk. İrşad ve mukabele okuyan ekiplerimiz var. Dolu dolu geçirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Müftü Öge, "Bazı camilerimizde mahya uygulamaları var, özellikle Sultan Selim Camimizde var. Tabii bu büyük camilerde yapılıyor. Camilerin temizliği ile ilgili camileri temizleme derneğinin yapmış olduğu faaliyetler var aylar öncesinden başladı. Cami görevlilerimizin üzerinde durduğu durumlar var, cemaatimizin rahat edebilmesi için temizliğinden sesine, ısısından havalandırmasına, gencinden yaşlısına herkesi dikkate alan bir çalışmayla özveriyle çalışıyoruz. Bu sene yapacağımız değişik bir uygulama var; biz özellikle gençlerle beraber teravih ve sahur buluşmaları yapacağız. Hafta sonları Cumartesi günleri belli camilerimizde sahura kadar gençlerimizin geldiği sohbetlerin yapıldığı, namazların kılındığı, yarışmaların olduğu... Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin olduğu, hatim dualarının olduğu ve teheccüd namazlarının olduğu akabinde de sahur ikramının olduğu sahur buluşmalarını da gençlerimizle yapacağız" diye konuştu.