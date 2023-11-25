Konya'da Araç Sürücülerine Kış Lastiği ve Araç Bakım Uyarısı

Konya'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte uzmanlardan araç sürücülerine kış lastiği ve araç bakım uyarısı geldi. Araç motor ustaları, '2 bin liralık bakım masrafından kaçarken, 200 bin liralık zarara uğramayın' uyarısı yaptı.

Konya'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte uzmanlardan araç sürücülerine kış lastiği ve araç bakım uyarısı geldi. Araç motor ustaları, '2 bin liralık bakım masrafından kaçarken, 200 bin liralık zarara uğramayın' uyarısı yaptı.

Türkiye genelinde kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor. Uygulamaya sayılı günlerin kalmasıyla birlikte, araç sürücülerine kış lastiği ve araç bakım uyarısı geldi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış lastiğinin kullanımının hayati önem taşıdığını vurgulayan teknik servis uzmanı Ural Zeybek, "Yaz lastiklerinin kış aylarının gelmesiyle bir an önce değiştirilmesi gerekli. Yaz lastiklerinin kış aylarında kullanılması, özellikle fren mesafesinin uzamasıyla beraber kazalara da sebep oluyor. Kış lastiklerini bir an önce sürücülerin kullanmaya başlamaları lazım. Kış lastiklerinin ölçümleri 4 milimetre olması şartıyla minimum şekilde geçmesi zorunludur. Kış lastiği en önemlisi etkisi fren mesafesini kısaltmasıdır. Kış lastiğinin yapısından dolayı araçta minimum fren mesafesini sağlayıp aracın güvenli bir şekilde durması en önemli etkisidir" şeklinde konuştu.

"Kış lastik kullanımı şehir dışında olduğu kadar şehir içinde de önemli"

Kış lastiğinin diş yüksekliğinin en az 4 milimetre olması gerektiğinin altını çizen Zeybek, "Kar veya yağmur yağmaksızın özellikle havaların soğumasıyla sabah saatlerindeki gizli buzlanmaya karşı kış lastiklerini 1 Aralık'tan itibaren takılması gerekmektedir. Kış ayları geldiğinde kış lastiklerinin ebatları maksimum 8, minimum da 4 milimetrenin altında olmamalıdır. 4 milimetrenin altında olan lastikler fren mesafesini uzatmaktadır. Kış lastiği kullanımı şehir dışında olduğu kadar şehir içinde de önemli bir nokta. Sabah görülen sis, buz, gizli buzlanma şehir dışı yollarda olduğu kadar şehir içinde de önemlidir. Sürücülerimiz bu nedenle kesinlikle kış lastiklerini taktırmayı ihmal etmesinler" dedi.

"2 bin liradan başlayan bakım fiyatlarından kaçan sürücüler, sonrasında 200 bin lira zarara uğruyor"

Periyodik bakım sonrası araç ağır bakımlarının da önemli olduğunu vurgulayan motor ustası İlyas Gür de, "Araçlarda kış bakımı önemli. Kış lastiği ve ikinci faktör ise araç bakımı; aracımızın akü, motor suyu, sıvısı, antifriz, akü, silecekler. Bunlar sürüş güvenliğimiz için kış şartları için önemlidir. Motor antifrizi koymazsak aracımızda motor donma yapar. Ciddi masraflara yol açar. Cam suyu dediğimiz antifriz olmazsa uzun yolda görüş mesafesi düşer ve kazaya sebebiyet verebilir. Araç bakımını önceden kış yaklaşırken yaptırmayan sürücülerimiz hava sıcaklıkları aniden düştüğü zaman, yani hava sıcaklıkları gece eksi derecelere geldiğinde motorda donmalar olur ve bu da ciddi masraflara yol açabiliyor. Arabada motor suyu olmadığında, motor suyunda antifriz olmadığında bu da ortalama 200 bin lira kadar masraf açabilir. Minimum 2 bin liradan başlayan bakım fiyatlarından sürücülerimiz kaçıyor maalesef, sonrasında ise 200 bin lira zarara uğruyor. Bütün araç kullanıcılarımız bir emanet bir can taşıyor. Güvenli sürüş için kış bakımı çok önemli. Bu nedenle kış bakımını yaptırılmadığında maalesef kaza oranları artıyor. Kış lastiği kullanmayanlar da kaza oranını yüksek oranda arttırıyor. Frene bastığımızda araç durmuyor, kayıyor" diye konuştu. - KONYA