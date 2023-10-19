Konya'da Araç Bakımı İhmaline Uyarı

Konya'da havaların soğumaya başladığı şu günlerde sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, araçların bakımlarının yapılmaması durumda ciddi maliyetlerin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte sürücülerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, araçlardaki sıvı kontrolleri ve periyodik bakımlarının önemine dikkat çekti. Konya'da soğuk havaların hissedilmesiyle araç sahiplerine yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulunan araç bakım uzmanları, araçların mutlaka bakımdan geçmesi gerektiğini ifade etti.

"Suyun donmasıyla araç revizyona gidecek kadar işlem yapılmaktadır"

Bakımlar yapılmaması sebebiyle araç motor suyunun donmasının motora büyük zarar verdiğini anlatan teknik servis uzmanı Ural Zeybek, "Öncelikle araç bakımı periyodik bakım olarak yapılması gerekiyor. Periyodik bakımlar yapıldıktan sonra özellikle, kış aylarının yaklaşmasıyla antifriz, cam suyu, lastik dış ölçümleri yapılarak, kış lastikleri de bu dönemde hayati önem arz etmekte. Bu bakımlar yapılmaması sebebiyle araç motor suyunun donması motora büyük zarar verdiği gibi vatandaşlara da yüksek maliyetli zararlar verebilir. Aracın motorundaki suyun donmasıyla araç revizyona gidecek kadar işlem yapılmaktadır. Lastiklerin mevsime uygun olmaması nedeniyle kazalarda kaçınılmaz olabiliyor. Cam suyunun donmasıyla camların temizlenme işlemi yapılamamaktadır" dedi.

Periyodik bakım sonrası araç ağır bakımlarının da önemli olduğunu vurgulayan servis uzmanı Ural Zeybek, "Araçların normal bakımlarının yanında ağır bakım aşaması var. Debriyaj baskı balatasının değişimi, triger kayışının değişimi, kış aylarının gelmesi sebebiyle aracın ön bölümlerinde bulunan rot başı, Z rodlar, amortisörlerinde kontrol edilmeden yola çıkılmaması gerekiyor. Bir önemli nokta ise kış lastiğinin takılıp, sürücülerimizin takip mesafesini kesinlikle koruması gerekiyor" diye konuştu. - KONYA