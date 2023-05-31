Konya'da alkollü sürücü, çarptığı sürücüyü darp etti ve taksi şoförünün aracına çarptı

Konya'da alkollü bir sürücü, çarptığı sürücüyü darp etti ve taksi şoförünün aracına çarptı. Olayın ardından gözaltına alınan sürücünün 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

KONYA'da kuaför Suden Ç.(34), iddiaya göre otomobiliyle çarptığı sürücü Aykut E.'nin yolunu kesip durdurması üzerine, sürücüye tekme ve yumruk atarak saldırmaya çalıştı. Ardından durumu fark edip yardım için duran taksi şoförü Furkan K.'nin önce eliyle aynasını kırmak istedi, sonra aracıyla otomobile çarpıp zarar verdi. O anlar ise kameraya kayıtlarına yansıdı. Polise direnmesi üzerine gözaltına alınan Suden Ç.'nin 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, merkez Selçuklu İlçesi Feretpaşa Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Suden Ç. park halindeki 42 DFY 53 plakalı otomobilini iddiaya göre hareket ettirip yola çıkmak isterken, o sırada sağa dönmeye çalışan Aykut E. yönetimindeki 34 GDS 888 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından Suden Ç., otomobiliyle yoluna devam etti. Aracıyla peşinden gelen Aykut E. de, Suden Ç. 'yi polis çağırmak için durdurmak istedi. Suden Ç. de, Aykut E.'ye cam bardak ve kül tablası fırlatıp, tekrar aracına çarptıktan sonra yine yoluna devam etti. Peşinden gelmeyi sürdüren Aykut E., Ulaşbaba Caddesi'nde aracıyla, Suden Ç.'nin otomobilinin önünü kesip durdurdu. İki sürücü de araçtan indi. Ardından Suden Ç., Aykut E.'ye tekme ve yumruk atarak saldırmaya çalıştı. Çevredeki bir kişinin araya girmesi üzerine Suden Ç. aracına bindi.