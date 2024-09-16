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Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu! Olay ne zaman, nerede oldu?

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Konya'da yaşanan trajik olayda 2 yaşındaki bir bebek tarlada cansız bedeniyle bulundu. Olayın ne zaman ve nerede meydana geldiği merak ediliyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konya'da yaşanan trajik olayda, 2 yaşındaki bir bebek tarlada cansız bedeniyle bulundu. Olay, Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bebek, mevsimlik işçi olarak çalışan ailesi tarafından soğan tarlasındaki çadırda hareketsiz halde bulundu. Peki, Olay ne zaman, nerede oldu? İşte detaylar...

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Konya'nın Kulu ilçesinde, 2 yaşındaki Yusuf Ç. adlı bir bebek ailesi tarafından tarlada ölü bulundu. Karapınar Mahallesindeki soğan tarlasında çalışan mevsimlik işçi aile, 2 yaşındaki bebekleri Yusuf Ç'yi çadırda hareketsiz gördü.

Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu! Olay ne zaman, nerede oldu?Narin'in mezarlığı

OLAY NEREDE OLDU?

Olay, şüpheli ölüm olarak değerlendirildi ve soruşturma başlatıldı. Yusuf'un cansız bedeni, detaylı inceleme yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mevsimlik işçi olarak Karapınar Mahallesi'ndeki soğan tarlasında çalışan aile, küçük Yusuf'u çadırda hareketsiz bir şekilde buldu. Bu acı olay, ülke genelinde derin üzüntü yarattı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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