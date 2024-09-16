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Konya'da 2 yaşındaki bebeği kim öldürdü? Yusuf Ç. Bebeğin katili kim, yakalandı mı?

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Konya'nın Kulu ilçesi Karapınar Mahallesindeki soğan tarlasında çalışan mevsimlik işçi aile, 2 yaşındaki bebekleri Yusuf Ç'yi çadırda hareketsiz gördü. Peki, Konya'da 2 yaşındaki bebeği kim öldürdü? Yusuf Ç. Bebeğin katili kim?

Türkiye Narin ve Sıla bebeğe ağlarken Konya'da 2 yaşındaki bir bebek ailesi tarafından tarlada ölü olarak bulundu. Bebeğin ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Bebeğin cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yusuf Ç. Bebeğin katili kim? Konya'da 2 yaşındaki bebeği kim öldürdü?

KONYA'DA 2 YAŞINDAKİ BEBEĞİ KİM ÖLDÜRDÜ?

AA'da yer alan habere göre ailesi tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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