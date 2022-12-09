Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olması nedeniyle cuma namazı saati merak ediliyor ve saatlerin yaklaşması ile birlikte Konya cuma namazı saat kaçta? Konya Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, Konya cuma namazı saat kaçta? Konya Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? 9 Aralık Cuma Konya cuma namaz saati!

Konya'da okunacak olan Cuma ezanı, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Konya cuma namazı saat kaçta? Konya Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Peki, Konya cuma namazı saat kaçta? Konya Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? 9 Aralık Cuma Konya cuma namaz saati!

KONYA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

2022 9 Aralık Cuma günü, Konya için cuma namazı saati 12:47'dir. Ankara için 9 Aralık Cuma saati 12:46'dır. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

9 Aralık 2022 Cuma Ezan Vakitleri:

İSTANBUL: 13:01

ANKARA: 12:46

İZMİR: 13:09

ADANA: 12:36

BURSA: 13:01

ANTALYA: 12:54

KONYA: 12:47

DİYARBAKIR: 12.16

ESKİŞEHİR: 12:55

MERSİN: 12:39