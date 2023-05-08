2023 seçimlerine kısa süre kala vatandaşlar arama motorlarında Konya CHP milletvekili aday listesini merak etti. Seçime günler kalmasıyla beraber seçime dair merak edilenler arttı ve Konya CHP milletvekili aday listesi belli mi? Konya kaç milletvekili çıkarıyor? soruları araştırılıyor. Peki, Konya CHP milletvekili aday listesi belli mi? Konya kaç milletvekili çıkarıyor? Detaylar haberimizde...

Konya CHP milletvekili aday listesi belli mi? sorusu merak edildi. 14 Mayıs'ta Türkiye seçime gidiyor ve gündemde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında Konya CHP milletvekili aday listesi yer aldı. Vatandaşların gündeminde yer alan 14 Mayıs seçimleri ile ilgili merak edilenler arasında Konya CHP milletvekili aday listesi belli mi? Konya kaç milletvekili çıkarıyor? soruları yer aldı. İşte merak edilenler...

KONYA CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ Mİ?

CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Konya Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.