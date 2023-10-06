Konya Büyükşehir Belediyesi Çakırlı Caddesi'nde Asfaltlama Çalışması Yaptı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Yolu ile Lamcı Kavşağı arasındaki Çakırlı Caddesi'nde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde köprülü kavşak çalışmalarının devam ettiğini ve yüksek standartlı yollar kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Yolu ile Lamcı Kavşağı arasındaki Çakırlı Caddesi'nde asfaltlama çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, trafik yoğunluğunu en aza indirmek için şehir merkezinde 4 noktada köprülü kavşak çalışması yürüttüklerini, merkeze ve ilçelere yüksek standartlı yollar kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti.

Altay, göreve geldikleri ilk günden itibaren kent genelinde yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimizin yol altyapısını güçlendirmek, yolları daha kullanışlı hale getirmek ve vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak öncelikli hedeflerimizden. Bu kapsamda Lamcı Kavşağı ile Ankara yolunu birbirine bağlayan Çakırlı Caddesi'nde asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. 1000 ton asfaltın kullanıldığı caddemizde asfaltlama işlemini tamamladık ve standardı yüksek şekilde vatandaşlarımızın istifadesine sunduk."

Çakırlı Caddesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını tamamlayan belediye, Elmalı Caddesi'nde de asfalt çalışması gerçekleştirecek.