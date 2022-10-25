Konya bıçak arası pidesi nedir, nasıl yapılır? MasterChef Konya bıçak arası pide tarifi ve yapılışı! Konya bıçak arası pide malzemeleri!
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TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Konya bıçak arası pidesi yapıldı. İzleyiciler, Konya bıçak arası pide tarifini araştırmaya başladı. Peki, Konya bıçak arası pidesi nedir, nasıl yapılır? MasterChef Konya bıçak arası pide tarifi ve yapılışı! Konya bıçak arası pide malzemeleri! İşte detaylar...
TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde haftanın ilk takım oyunu gerçekleşiyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Konya bıçak arası pidesi yapılıyor. Peki, Konya bıçak arası pidesi nedir, nasıl yapılır? MasterChef Konya bıçak arası pide tarifi ve yapılışı! Konya bıçak arası pide malzemeleri! Detaylar haberimizde...
KONYA BIÇAK ARASI PİDE MALZEMELERİ!
Hamur için:
4 su bardağı un
1 paket instant maya
1 tatlı kaşığı tuz
1.5 su bardağı su
Üzeri için:
2 adet domates
500 gram kuşbaşı et
1 adet biber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı sıvı yağ
KONYA BIÇAK ARASI PİDESİ NASIL YAPILIR?
- Hamur için; Un, maya ve suyu bir kabın içerisine ekleyerek karıştırın.
- Hamur kıvam aldığında üzerine tuz ekleyin ve güzelce yoğurun.
- Hazırladığınız hamurun üzerini nemli bir bezle örterek 30 dakika dinlendirin.
- İç harcı için; Kuşbaşı etleri küçük parçalar halinde doğrayın.
- Aynı şekilde domates ve biberi de ufak ufak doğrayın.
- Domates, biber ve etin üzerine baharatları ekleyerek harmanlayın.
- Hamur mayalandıktan sonra, unlanmış mutfak tezgahına alın ve merdane yardımıyla ince bir şekilde açın.
- Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Açtığınız hamurları tepsiye dizin.
- Hamurların üzerine kenarda boşluk kalacak şekilde iç harç ekleyin.
- Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında hazırladığınız pideleri pişirin.
- Konya usulü bıçak arası pidesini, dilimleyerek servis edebilirsiniz.