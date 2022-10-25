TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde haftanın ilk takım oyunu gerçekleşiyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Konya bıçak arası pidesi yapılıyor. Peki, Konya bıçak arası pidesi nedir, nasıl yapılır? MasterChef Konya bıçak arası pide tarifi ve yapılışı! Konya bıçak arası pide malzemeleri! Detaylar haberimizde...

KONYA BIÇAK ARASI PİDE MALZEMELERİ!

Hamur için:

4 su bardağı un

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1.5 su bardağı su

Üzeri için:

2 adet domates

500 gram kuşbaşı et

1 adet biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

KONYA BIÇAK ARASI PİDESİ NASIL YAPILIR?